BIT.TRIP Runner2: Future Legend of Rhythm Alien aangekondigd voor de Switch

Ren, spring en slide op het ritme van de muziek door 120 verschillende levels!

BIT.TRIP Runner2: Future Legend of Rhythem Alien is vandaag aangekondigd voor de Switch. Game ontwikkelaar Gaijin Games heeft het spel onthuld middels een trailer op het YouTube kanaal van Nintendo. Deze trailer is hieronder te bekijken.

Runner2: Future Legend of Rhythm Alien is een 2D platform game die oorspronkelijk in 2013 verscheen voor de PlayStation 3, de Xbox 360 en de Wii U. In de game moet je platformen op het ritme van de muziek. In het spel platform je door vijf gethematiseerde werelden, die in totaal 120 levels hebben en vijf boss fights. Het doel van elk level is om de karakters naar het eind van het level te loodsen zonder obstakels te raken. Deze karakters rennen automatisch en om veilig naar het eind te komen, moet je rennen sliden en springen. Deze levels beginnen makkelijk maar worden naar mate je vordert steeds lastiger. Lukt het jou om ze allemaal te halen?