Crash Bandicoot ontwikkelaar Toys for Bob gaat verder als indie

Ze gaan verder als indie maar starten ook een partnership met Microsoft

Toys for Bob de Activision studio achter onder andere Skylanders en de remasters van Spyro en Crash Bandicoot heeft vandaag op hun website aangekondigd dat ze verder gaan als indie studio. Toys for Bob heeft aangegeven dat ze deze keuze maken omdat ze terug willen naar hun “roots als een kleine en wendbare studio”. Tegelijkertijd kun je deze beslissing direct in twijfel trekken. Want in hetzelfde statement geven ze ook aan om een partnership te starten met Microsoft. Het is echter nog onduidelijk hoeveel zeggenschap Microsoft over hun games gaat hebben. Tot slot geeft het bedrijf aan dat zowel Activision als Microsoft het bedrijf steunt in haar nieuwe richting en dat ze vertrouwen hebben om nauw met elkaar samen te werken in de toekomst.

