Death Trick: Double Blind komt 14 maart uit

Maak je klaar voor een nieuw detectivespel!

Er zijn nooit genoeg detectivegames op de Nintendo Switch en dat bewijst Death Trick: Double Blind maar weer eens. Voor het eerst kregen we vorig jaar tijdens een Indie World een glimp van dit spel. Zojuist hebben uitgever Neon Doctrine en ontwikkelaar Misty Mountain Studio een releasedatum onthuld. De game komt namelijk al op 14 maart 2024 uit. Over twee weken dus al! Bovendien is er een nieuwe trailer online gezet, die je hieronder kan bekijken.

Death Trick: Double Blind is een non-lineair interactief verhaal dat zich afspeelt halverwege de twintigste eeuw in Amerika ten tijde van de rondreizende circussen. Door de ogen van twee personages zal je het verhalen ontdekken. Het is een verhaal vol wendingen en natuurlijk een detectiveverhaal. Er zijn meerdere eindes te behalen afhankelijk van jouw keuzes tijdens het spel.

