EA ontslaat 670 medewerkers – meer focus op eigen IP’s

Ook bij EA ontkomt men niet aan een reorganisatie.

De laatste tijd komen er regelmatig berichten langs over reorganisaties bij uitgevers en ontwikkelaars in de game-industrie. Ook de relatief grote speler EA, bekend van spellen als FIFA, Battlefield en Need for Speed, heeft aangekondigd dat er een reorganisatie komt. Het bedrijf zal 5% van alle medewerkers gaan ontslaan, wat betekent dat 670 medewerkers hun baan zullen verliezen. De belangrijkste reden voor dit besluit is volgens het bedrijf de “veranderende industrie” met daarbij ook veel nieuwe uitdagingen.

Naast medewerkers die hun baan verliezen wil EA zich in de toekomst weer meer gaan focussen op de eigen IP’s, en juist minder op het ontwikkelen van spellen die zijn gebaseerd op licenties. Daarnaast wordt de Ridgeline studio van EA gesloten. Deze studio was tot nu toe verantwoordelijk voor de singleplayer van Battlefield., maar deze zal nu naar Criterion verhuizen. EA denkt aan het begin volgend kwartaal grotendeels klaar te zijn met de herstructurering.