Earth Defense Force: World Brothers 2 krijgt wereldwijde release

Red nogmaals de voxel aarde!

Afgelopen augustus werd Earth Defense Force: World Brothers 2 aangekondigd. De game werd toen alleen aangekondigd in Azië, van een westerse release was toen nog geen sprake. Daar is nu verandering in gekomen. D3Publisher heeft niet alleen aangekondigd dat Earth Defense Force: World Brothers 2 naar het westen komt, de game krijgt zelfs een wereldwijde release. De game is vanaf 26 september voor iedereen speelbaar. Om dit bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Earth Defense Force: World Brothers 2 gaat verder waar deel één uit de franchise ophield. Niet alleen leer je wat er met de voxel (kubusvormige) aarde gebeurd is na deel één, Brothers uit de hele wereld zullen weer samen moeten komen vanwege een nieuwe dreiging. Een nieuwe vijand staat namelijk al klaar om de aarde te verwoesten. Om de vrede te bewaren is de EDF op een missie gestuurd die ze niet eerder gezien hebben! Met de unieke voxel art stijl, epische 4 speler team battles en meer liefde voor de EDF serie dan ooit te voren wordt dit een missie die je niet snel vergeet. EDF move out!