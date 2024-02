Geeft SEGA Mario de schuld van slechtverkopende Sonic Superstars?

De titel is goed ontvangen maar verkoopt ondermaats

Tijdens de presentatie over de kwartaalcijfers, lijkt SEGA Mario de schuld te geven waarom Sonic Superstars slecht verkoopt. Dat wordt onder andere door Gamerant gemeld. Want ondanks dat de game goed werd ontvangen door de pers (wij gaven de game zelfs een 8,5), blijven kopers weg van de game.

Tijdens de presentatie beantwoordden de SEGA-topmannen Makoto Takashi en Nobuaki Yoshii vragen van investeerders. Eén van die vragen ging over de tegenvallende resultaten van Sonic Superstars. Hierop werd beantwoord dat de game goed werd ontvangen, maar dat de timing slecht was. Dit in verband met een andere game die rond die tijd uitkwam. Nu werd er geen exacte titel genoemd, maar aangezien Super Mario Bros. Wonder 3 dagen later uitkwam, lijkt het duidelijk welke game ze bedoelen.

Ondanks die resultaten blijft SEGA wel geloven in de game. Zo staat er nog steeds nieuwe content gepland voor Sonic Superstars. Hopelijk is Sonic dus klaar voor een marathon in plaats van een sprint, want op termijn hoopt SEGA toch wat verkopen goed te maken. Sonic heeft natuurlijk het voordeel dat die game op meerdere consoles is uitgebracht. Mario kan de egel op die platformen dus niet te veel in de weg zitten.

