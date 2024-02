Launch trailer Heavenly Bodies

Tijd voor een ruimtemissie!

Heavely Bodies, een physics game waarin je de armen en benen van een astronaut bestuurt, is sinds vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft 2pt Interactive een launch trailer vrijgegeven. Hierin worden nog even de beste kanten van de game laten zien. Deze kun je hieronder bekijken.

Heavenly Bodies is een game die gaat over ruimtevaarders, het lichaam en het ontbreken van de zwaartekracht. Jij speel je een astronaut op een ruimtemissie. Tijdens deze missie moet er een hoop gebeuren: van onderzoek tot het bouwen van ruimtetelescopen. Nou zijn dit al niet de makkelijkste opdrachten, en het ontbreken van onze aardse zwaartekracht doet daar nog een schepje bovenop! Met je joysticks bestuur je de armen van je astronaut, en ook over de handen en benen oefen je controle uit. Hiermee probeer je je een weg door de ruimte en je opdrachten te banen. De game kan alleen of met zijn tweeën gespeeld worden.