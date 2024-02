Muzikaal Splatfest aangekondigd voor Splatoon 3

Voor welk team kies jij?

Splatoon 3 gaat een drukke tijd tegemoet. Het nieuwe seizoen start morgen, maar voor het zover is is er een andere aankondiging. Nintendo Nederland heeft op X een bericht gedeeld omtrent het komende Splatfest. Het thema dat centraal zal staan is muziekinstrumenten. De vraag waarop de spelers antwoord moeten geven luidt: welk instrument kies jij in een band? Met de keuze uit de antwoorden: drumstel, gitaar en keyboard. Een week voor de aanvang van het Splatfest gaan de stembussen open en kan jij jouw stem uitbrengen!

Het Splatfest vindt eind maart plaats. Om precies te zijn van zaterdag 23 maart 2024 om 01:00 uur tot maandag 25 maart 2024 om 00:59 uur. Tot die tijd kan je vanaf morgen alvast genieten van het Bloeiseizoen 2024 inclusief nieuwe uitrusting en een nieuw level.

Voor welk team kies jij in dit muzikale Splatfest? Laat het ons weten in de reacties!