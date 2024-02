Outer Wilds krijgt een fysieke versie

Vanaf 27 juni is de fysieke versie van het spel wereldwijd te koop!

Vorig jaar verscheen Outer Wilds op 7 december op Nintendo’s hybride console. Echter was het avonturenspel alleen maar via de Nintendo eShop te koop, maar daar gaat verandering in komen. Er is namelijk officieel aangekondigd dat Outer Wilds een fysieke versie gaat krijgen. Deze fysieke versie bevat uiteraard de game, maar je krijgt de Echoes of the Eye-DLC er ook nog eens bij op de cartridge. Outer Wilds zal op 27 juni wereldwijd in de schappen moeten liggen. De prijs is jammer genoeg momenteel nog onbekend.

Echter is dat niet het enige nieuws wat naar buiten is gekomen, want er is ook bekendgemaakt dat Outer Wilds een collector’s edition gaat krijgen via de website van iam8bit. Bij aankoop van deze Outer Wilds: Collector’s Edition ontvang je niet alleen het fysieke spel + de downloadbare content, maar ook nog eens een flinke lading aan toffe goodies. Zo zit er onder andere een avontuurlijke tas en een logboek in het pakket waar je de fysieke game in kunt bewaren. Verder krijg je de bandana van Chert, een setje van zeven patches, een bonusitem uit een gedoemde tijdlijn en een clasp. Deze uitgebreide collector’s edition is vanaf vanavond voor een bedrag van $99,99 vooraf te bestellen, al moet je er uiteraard wel rekening mee dat er kosten zoals btw en import bij zullen komen. De Outer Wilds: Collector’s Edition zal pas in het derde kwartaal van dit jaar geleverd worden.

Heb jij interesse om Outer Wilds fysiek in huis te halen? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!