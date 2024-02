Saber Interactive splitst van Embracer Group

Saber Interactive verlaat Embracer Group voor 500 miljoen dollar.

Embracer Group raakt één van haar ontwikkelaars kwijt. Het gaat om de studio Saber Interactive. Zij gaan weg bij Embracer Group tegen een bedrag van 500 miljoen dollar. Volgens een artikel van Bloomberg (gedeeld door Gematsu) wordt Saber Interactive nu een particuliere studio met ongeveer 3500 medewerkers. Saber zal naar verluidt doorgaan met hun werk aan de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic, die eerder werd ontwikkeld door hun dochteronderneming Aspyr.

Aspyr is één van de vele dochterondernemingen van Saber Interactive. Met deze deal neemt Saber meerdere dochterondernemingen van Embracer met zich mee. Het is echter nog niet duidelijk welke dit zijn en of Embracer mag kiezen welke ze houden. Het is in ieder geval een grote stap van Embracer om op kosten te besparen. Andere bedrijven die onder de paraplu van Saber Interactive vallen zijn: 3D Realms, 4A Games, Sandbox Strategies, Tuxedo Labs en Zen Studios. Embracer Group heeft de laatste maanden veel kritiek gekregen voor het sluiten van meerdere studios en het cancelen van projecten. Zo hebben ze de Timesplitters studio Free Radical gesloten en een onaangekondigde Deus Ex game gecanceld. Ook hebben ze veel personeel ontslagen bij Chrystal Dynamics, Eidos Montreal en Beamdog.