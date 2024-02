Super 56 komt naar de Nintendo Switch

Overduidelijk geïnspireerd op WarioWare

Fans van microgames zoals we die kennen uit de WarioWare-spellen kunnen zich opmaken voor een vergelijkbaar spel. WhisperGames en Onion Soup Interactive hebben vandaag namelijk aangekondigd dat de game Super 56 naar Nintendo’s hybride console komt. Een trailer van de game kun je hieronder bekijken.

SUPER 56 daagt spelers uit om 56 minigames te overwinnen, welke je allemaal speelt met één druk op de knop. Het spel bevat verder dagelijkse uitdagingen, biedt beloningen om vrij te spelen en is ook met 2 tot 8 spelers samen te spelen. Daarnaast kent de game ook een online leaderboard om jouw scores te delen. Voor in je eentje bevat de game ook een campaign mode.