The Beatles en Mario ontmoeten elkaar

De bedenker van onder andere de bekende Mario-tune, Koji Kondo had een bijzondere ontmoeting met Paul McCartney. The Beatles en Nintendo kwamen even samen!

Shigeru Miyamoto mocht ook mee

Tijdens een concert van Paul McCartney (één van de overgebleven leden van The Beatles), gebeurde er iets bijzonders. Het bleek namelijk dat zowel de bedenker van Mario als de componist van de muziek uit de games aanwezig waren tijdens zijn concert in Japan. Paul McCartney werd hiervan op de hoogte gebracht en nodigde Shigeru Miyamoto en Koji Kondo na het concert, backstage uit voor een gesprek. Hier hebben ze het volgens een artikel in The Washington Post gehad over hun passie voor muziek. Bij binnenkomst speelde Paul McCartney bijvoorbeeld de eerste paar noten van het welbekende Mario-deuntje.

De muziek van zowel Nintendo als The Beatles is wereldwijd bekend en het wederzijdse respect voor elkaars composities, is hartverwarmend. Bestaan er bij jou mensen in je omgeving die nog nooit van Mario gehoord hebben?