Cricket Through the Ages vanaf nu te spelen

Strijd alleen of met een vriend om de overwinning.

Mobile game Cricket Through the Ages is nu ook speelbaar op de Switch! Met een besturing van slechts één knop houd je genoeg focus over om te ontcijferen hoe je nou precies beweegt in deze absurde physics-game.

Volg alleen of samen met een vriend de lange en wonderbaarlijke geschiedenis van cricket. Heel wonderbaarlijk zelfs, want na het zien van de trailer is duidelijk dat de makers een artistieke interpretatie van de sport hebben! Strijd om de overwinning met slechts één knop in negen verschillende game-modi. Benieuwd hoe dit er precies uitziet? Bekijk dan de lanceringstrailer hieronder!