De Hyperdimension Neptunia Re;Birth-trilogie komt ook naar het Westen

Bekijk hier de (Japanse) aankondigingstrailer!

De Hyperdimension Neptunia-serie debuteerde in 2010 en heeft sindsdien, spin-offs, manga en anime voortgebracht. De eerste drie games waren zo populair dat remakes niet lang uitbleven. Maar ook dat is inmiddels al jaren en enkele consoles geleden. Hoog tijd voor een heruitgave op de Switch dus. En gelukkig komt deze dankzij uitgever Idea Factory ook naar het Westen! Ondanks de lange geschiedenis nog nooit van deze game gehoord? Geen probleem: we vatten het even voor je samen.

De drie Hyperdimension Neptunia-games die in deze trilogie zitten, zijn een mix van turn-based RPG’s en visual novels. Veel lezen en vechten dus! Alle games spelen zich af in Gamindustri. Dit land is verdeeld in vier regio’s, die allemaal een andere console representeren: de Wii, PlayStation, Xbox en de (gecancelde) Sega Neptune. Elke regio heeft een eigen godin, die afhankelijk is van de steun en geloof van haar inwoners. Is dat er niet? Dan sterft de godin. Zoals je merkt, nemen de makers zichzelf niet te serieus! In het eerste deel begin je als godin Neptune. Ondanks dat ze haar geheugen verliest, neemt ze het op zich om met haar bondgenoten de Gamindustri te redden.

Er is inmiddels een trailer uitgebracht die meer duidelijkheid geeft. Zo bestaat de trilogie uit de games Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2: Sisters Generation, en Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3: V Generation. Deze remakes van de oorspronkelijke games kwamen eerder op de PlayStation Vita uit. Hoewel al bekend is dat Japan deze trilogie vanaf 23 maart kan aanschaffen, weten we nog niet hoe dat zit voor het Westen. Zat jij al op deze remakes te wachten? Laat het ons weten in de comments!