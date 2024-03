Dungeon Drafters krijgt releasedatum

Met een mooie nieuwe trailer om het te vieren!

Dungeon Drafters, een mystery dungeon adventure, heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Dat heeft even geduurd: de game werd in 2020 al aangekondigd en kwam begin vorig jaar naar de Switch. We wisten dus al langer dat er een switch-versie zat aan te komen, maar het heeft tot eerder deze week geduurd voordat Dangen Entertainment een releasedatum vrijgaf. Dungeon Drafters komt op 14 maart naar de Nintendo Switch. Ook is er een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Dungeon Drafters speelt zich af in een wereld waarin magie kaarten zijn, en de kaarten magisch. Jij speelt een jonge avonturier die niet kan wachten de eeuwenoude dungeons te ontdekken. De game speelt verder als een tile-based dungeon crawler met rogue-lite elementen. Kies een personage, creëer een uniek deck kaarten en duik de dungeon in. Het is aan jou om slechte en verboden kaarten uit de weg te ruimen, en andere krachtige aan je deck toe te voegen.