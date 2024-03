Launchtrailer We Need to Go Deeper

Een rogue-like avontuur in een duikboot!

Gisteren verscheen We Need to Go Deeper op de Nintendo Switch. Dit is geen nieuwe game, deze 2-4 co-op submarine rogue-like komt oorspronkelijk alweer uit 2019. Het heeft dus even geduurd voordat de game op de Switch verscheen, maar nu kunnen we overal op avontuur in je duikboot! Om dit te vieren heeft Graffiti Games nog even een nieuwe trailer online gezet, die nog even de beste kanten van de game in het zonnetje zet. De trailer kun je hieronder bekijken.

Samen met vrienden, vreemden of bots, in deze game ga je in een team van 2 tot 4 personen een onderwater avontuur aan. Stuur, repareer, laad de torpedo’s en zorg dat elektriciteit op de juiste plek terecht komt terwijl je je duikboot in de rondte rent en probeert niet te zinken. Elke keer dat je in The Living Infinite duikt is de duik weer anders, met randomized biomes, on-foot expiditions, loot, beschavingen en een dynamische moeilijkheidsgraad. De Switch versie is daarnaast inclusief de Bonus DLC Add-on: The Atomique Vessel.