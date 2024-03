Competitief fruit stapelen in Fruit Mountain dit jaar

Twee stuks fruit per dag? Rookie numbers.

Een spel hoeft niet ingewikkeld te zijn om leuk te zijn. Dat blijkt maar weer uit de trailer van Fruit Mountain van studio BeXide. Het doel van deze game is simpel: stapel zoveel mogelijk fruit op een schaal! Later dit jaar kunnen we aan de slag met dit puzzelspel waar zwaartekracht je grootste vijand is.

Fruit stapelen dekt de lading van Fruit Mountain goed, maar we hebben iets meer context dan alleen dat. Zo zijn er elf verschillende soorten fruit om je fruitberg mee te bouwen, variërend van bosbes en perzik tot ananas en watermeloen. Hoe groter het stuk fruit dat je op de schaal weet te balanceren, hoe meer punten je ontvangt. En plaats je twee dezelfde stukken fruit naast elkaar? Dan combineren ze tot een groter stuk fruit. Zodra er fruit van je schaal afvalt, ben je game over. Maar niet getreurd, dan krijg je de kans jouw score te vergelijken met de rest van de wereld!

Ondanks de simplistische gameplay, ziet de trailer er kleurrijk (en verslavend) uit. Hoe schat jij je stapelskills in? Laat het ons weten in de comments!