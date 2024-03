[Sfeerimpressie] Heroes Made in Asia 2024

Daily Nintendo was ook dit jaar weer aanwezig op Heroes Made in Asia.

Afgelopen weekend vond alweer de 4e editie van het evenement Heroes Made in Asia plaats in de evenementenhal in Gorinchem. Uiteraard waren wij van Daily Nintendo weer van de partij en we komen jou er hier alles over vertellen.

Een gezellige drukte

De beurs was ook dit jaar weer erg leuk aangekleed. Bij binnenkomst werd je meteen verwelkomd door een prachtige draak en vervolgens liep je langs tientallen stands met de tofste merch tegemoet. Op de beurs zelf zat de sfeer er lekker in. Er kwamen veel mensen gecosplayed als karakters van de populairste anime franchises. Van Naruto tot Dragonball en van My Hero Academia tot Jujutsu Kaisen. Van bijna elke grote franchise waren er wel karakters te herkennen. Op de beurs zelf was het gezellig druk. Overal liepen wel mensen, maar je hoefde je gelukkig niet door grote mensenmenigtes heen te wurmen zoals op Comic Con’s vaak het geval is.

Merchandise en zwaarden

Uiteraard kan een beurs als deze niet zonder kraampjes met gave merchandise. Het evenement was verdeeld in twee verdiepingen. Op de eerste verdieping vond je veel kraampjes en op de tweede verdieping kon je deelnemen aan verschillende workshops. Bij de kraampjes kon je echt van alles kopen. Zoals gebruikelijk waren er weer Funko Pops, games en posters. Verder stond ook Fabion er weer met zwaarden gebaseerd op franchises als Zelda, NieR en Kingdom Hearts. Als je nodig opzoek was naar toffe merch om je huis of je gameroom mee op te fleuren dan had je op Heroes Made in Asia absoluut geen gebrek aan vette spullen!

Uitgebreide panels met bijzondere gasten

Toen we eenmaal waren uitgekeken bij de kraampjes op de beurs, zijn we wat panels gaan bekijken op de mainstage. Hier was ook van alles te zien en te beleven. Van gaming-toernooien van League of Legends en Super Smash Bros. tot een Pokémon-quiz. Wij hebben zelf geluisterd naar een panel van stemactrice Michaela Jill Muray, die de stem van Toph insprak in de serie Avatar: The Last Airbender. Zij vertelde tijdens dit panel uitgebreid over haar carrière, de live-action Avatar-serie en over de toekomst van haar carrière en dat van het personage waarmee ze groot is geworden.

De helden van de beurs

De beurs heet natuurlijk niet voor niets “Heroes” Made in Asia. Naast Michaela Jill Muray waren er ook andere helden aanwezig. Waaronder stemactrice Kayleigh McKee van Jujutsu Kaisen en Mike McFarland van One Piece en My Hero Academia. Verder stonden er ook nog comic-artists die je manga’s en comics wilden signeren. In tegenstelling tot Comic Con waren de rijen hier gelukkig wat minder lang. Dit is niet gek aangezien het gaat om mensen die je normaal niet hoort en ook niet direct op je scherm ziet. Dit is bij mensen als Elijah Wood van Lord of the Rings of Famke Janssen uit de X-men-films een ander verhaal.

Een karig game-aanbod

Hoewel er genoeg te zien en te koop was voor anime- en manga-fans viel er voor de gamers deze editie iets minder te beleven. Er was bij de ingang wel een stand waar je Super Smash Bros. Ultimate en Dragon Ball FighterZ kon spelen. Ook stond M-con er weer met hun stand waar je games als League of Legends, Super Smash Bros. Ultimate en FIFA tegen hun e-sporters kon spelen. Maar helaas hield het game-aanbod hierbij op. Nou is Heroes Made in Asia natuurlijk geen gamebeurs, maar draait het om de Japanse cultuur, maar vergeleken met voorgaande jaren was er dit jaar op gamevlak toch een stuk minder te beleven.

Weinig Nintendo maar veel Pokémon

Aangezien er weinig games waren, stond Nintendo er in tegenstelling tot voorgaande jaren helaas ook niet. Op de beurs zelf zag je wel diverse mensen als Zelda’s en Link’s cosplayen, maar van Nintendo’s eigen IP’s was er buiten enkele posters of T-shirts niet veel te vinden. De enige Nintendo-franchise waar veel van te vinden was is Pokémon. Ze verkochten onder andere T-shirts, knuffels en snoep. Ook was er een stand met allemaal doorzichtige Poké Balls en stonden er verschillende artists op de beurs, die Pokémon-dingen maakten.

Tot slot kon je hier ook van alles vinden over Pokémon TCG. Je kon je er Pokémon-kaarten kopen, Pokémon-kaarten verzamelen en doneren en natuurlijk het spel zelf spelen. Het was erg leuk om te zien dat Pokémon zoveel representatie kreeg op deze beurs.

Zwaardvechten en dansen

Tot slot kon je op de tweede verdieping ook nog deelnemen aan allerlei workshops. Hier kon je bijvoorbeeld leren zwaardvechten, dansen op K-pop muziek en Dungeons & Dragons spelen. De workshops zorgden ervoor dat er naast het kijken naar merchandise of het luisteren naar panels ook nog wat te doen was op de beurs.

Een gezellig en geslaagd evenement

Al met al was Heroes Made in Asia weer een erg gezellig en geslaagd evenement! Voor de echte Otaku’s was er van alles te zien en te beleven. Het enige dat een beetje tegenviel was het wat karige game-aanbod. Hierdoor was het een iets minder actief evenement dan bijvoorbeeld Comic Con of Game Force. Maar als jij ook maar iets hebt met de Aziatische popcultuur dan is een bezoekje aan Heroes Made in Asia het meer dan waard!