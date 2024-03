‘Spaanse Persona’ Bestario heeft Kickstartdoel gehaald

Lees hier meer over deze bovennatuurlijke Spaanse game.

Op crowdfundplatform Kickstarter zijn de meest uiteenlopende projecten te sponsoren. Daarom is het niet verrassend dat ook veel beginnende gamestudio’s dit platform gebruiken. Het is een laagdrempelige manier om financiering voor je spel te bemachtigen. Hoewel sponsors geen garantie hebben dat het project daadwerkelijk uit zal komen, zijn er wel degelijk succesverhalen. Denk bijvoorbeeld aan spellen als Shovel Knight en Yooka-Laylee. Spaanse studio Wiggin Industries heeft ook de kans gegrepen hun game Bestario te financieren. En met succes, we mogen het spel verwachten voor de Switch (en opvolger!). Al moeten sponsors nog even geduld hebben: Wiggin industries mikt op een release eind 2026.

Bestario wordt een turn-based RPG met een focus op de Spaanse mythologie en folklore. Een groep uiteenlopende monsterjagers zal hierin een bovennatuurlijk mysterie moeten oplossen. Daarbij hebben de makers zich ook laten inspireren door games als Persona: de band met je bondgenoten zal dus een grote rol krijgen. Naast Spanje gaat het spel zich ook op andere locaties in Europa afspelen.

Onderstaande trailer geeft een beeld van wat deze bovennatuurlijke game te bieden zal hebben. Als je iets wilt bijdragen, heb je op het moment van schrijven nog een dag om de Kickstarter te steunen. Maar let op: aan het sponsoren van Kickstarters zijn altijd risico’s verbonden. Lees je dus goed in en houd rekening met je budget. Word jij enthousiast van deze trailer? Laat het ons weten in de comments!