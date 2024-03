[DN’s Five] Evenementen om naar uit te kijken

Een handig overzicht van leuke evenementen gericht op games en meer.

De afgelopen tijd proberen we als redactie steeds vaker evenementen te bezoeken die draaien om games en/of de hele cultuur daaromheen. Denk bijvoorbeeld aan anime, merchandise, cosplay en nog veel meer. Vorige week brachten we bijvoorbeeld nog een bezoek aan Heroes Made in Asia. Benieuwd naar wat er voor 2024 op de planning staat?

TomoCon – 13 en 14 april

Het eerste evenement wat draait om de Aziatische cultuur is TomoCon. We zijn er zelf nog niet geweest, maar dit jaar viert de organisatie hun 10-jarig jubileum. Ze hebben gekozen voor een andere locatie, een schoolgebouw, dichter bij het station van Oss. TomoCon-evenementen zijn meestal veel kleinschaliger dan bijvoorbeeld Heroes Made in Asia of de Comic Cons. Daarnaast staat anime centraal, waarbij er zeker ook ruimte is voor games en heerlijk eten. Willen jullie dat wij hier een kijkje gaan nemen?

Comic Con Holland – 20 en 21 april

Het is misschien verwarrend dat we in Nederland twee verschillende Comic Cons hebben. Beide conventies verschillen niet ongelooflijk veel van elkaar. Wat we wel opmerken is dat er bij Comic Con Holland veel aandacht is voor alles rondom films en series. Hierdoor trekken zij over het algemeen grote namen naar zich toe. Voor de aankomende editie komen namen als John Rhys Davies (Indiana Jones) en Raphael Luce (Stranger Things) langs. Net als TomoCon vindt deze conventie plaats in het zuiden van ons land, namelijk in Den Bosch. De Brabanthallen zijn met de auto het makkelijkst bereikbaar, maar ook per openbaar vervoer is het goed te doen.

AnimeCon – 7 t/m 9 juni

Met het nieuwe thema ‘The Future is Cow’ maakt AnimeCon zich klaar voor een nieuwe editie. De Broodfabriek in Rijswijk is daar een uitermate geschikte locatie voor. Gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (kleine wandeling) en er is ruimte genoeg. Vorig jaar merkten we wel de hitte op. Hopelijk zorgt de organisatie dit jaar voor genoeg maatregelen, mocht het weer net zo warm worden als toen.

Heroes Dutch Comic Con – 21 t/m 23 juni

We zijn er al een aantal keer geweest en kunnen er eigenlijk niet genoeg van krijgen. Heroes Dutch Comic Con zelf ook niet. De organisatie viert namelijk hun 10-jarig jubileum met een extra dag aan activiteiten. Op vrijdag 21 juni is er een speciale ‘previewnight’ van 18:00-22:00 uur. Breng jij dit jaar een bezoek aan de jaarbeurs in Utrecht?

GameForce – 7 en 8 oktober?

We hopen dat GameForce dit jaar ook weer terugkomt voor een nieuwe editie. Op de website staat er op dit moment nog niets over vermeld. Vorig jaar vond het evenement plaats op 7 en 8 oktober en wij hadden het erg naar ons zin. Dit is eigenlijk het enige evenement uit deze DN’s Five wat volledig in het teken staat van games.

Welke evenementen heb jij weleens bezocht?