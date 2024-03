[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 10

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

Expeditions: A MudRunner Game

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 5 maart 2024

In Expeditions: A MudRunners Game draait het allemaal om wetenschappelijk onderzoek. Je trekt op onderzoek uit in de natuur, waarbij je je zult moeten aanpassen op de natuur. Verken de prachtige wildernis, van uitgerekte woestijnen en dichtbegroeide bossen tot de steilste bergen. Leid het onderzoeksteam waarbij je een groot aantal all-terrain vehicles door verraderlijke gebieden navigeert. Gebruik geavanceerde technologie en gereedschappen om de grootste uitdagingen aan te gaan, bouw en breid je onderzoek basis uit en rust je voertuigen uit met gadgets om je leven makkelijker te maken. Huur de beste wetenschappers in om je kennis over de natuur te vergroten, waarbij je nieuwe mogelijkheden ontdekt om weer op avontuur te gaan.

Snufkin: Melody of Moominvalley

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 7 maart 2024

Snufkin: Meldoy of Mooninvalley is een verhaal gedreven muzikaal avontuur gebaseerd op de wereld van de Moemins. In de game speel je als Snufkin (Nederlandse naam: Snuisterik) waarbij je hem helpt de vallei te herstellen door de vreemde en excentrieke inwoners van de vallei te helpen. Er zijn namelijk verschillende lelijke parken verschenen in de vallei, die de harmonie van het landschap verstoren. Jij zult politieagenten moeten afleiden, borden weghalen en standbeelden omvergooien terwijl je probeert de natuur te herstellen. Het belooft een prachtig getekend avontuur te worden met puzzels, stealth en veel muziek!

Unicorn Overlord

Prijs in de Nintendo eShop: €59,98 – 8 maart 2024

Unicorn Overlord is de nieuwste tactische RPG van Atlus en Vanillaware. En ondanks wat de titel je misschien doet geloven gaat het hier niet over een dictatuur in het land van de magische paardenwezens. In plaats daarvan volg je kroonprins Alain van het koninkrijk Cornia. Een machtsstrijd leidde in dit land tot een alles verscheurende oorlog op het hele continent Fevrith. Aan Alain de schone taak in opstand te komen tegen de tirannie en zijn volk te bevrijden. In Unicorn Overlord wordt het tactische RPG-element gecombineerd met een enorme wereld om te ontdekken en een innovatief en interessant vechtsysteem. Verzamel eenheden, verricht heldendaden om aanzien te krijgen binnen de vijf naties en bouw een groots leger waarmee je de strijd aangaat. Van mensen, elfen, gigantische beesten en hemelse engelen, je zult iedereen nodig hebben om de vrede terug te brengen!

Wat verder verschijnt in de week van 4 tot en met 10 maart :

5 maart: Plumbers Don’t Wear Ties – Definitive Edition

5 maart: Mediterranea Inferno

6 maart: Cat and Ghostly Road

6 maart: Hex Gambit – Respawned

6 maart: Beserk Boy

6 maart: 10 seconds to win

6 maart: Hellstuck – Rage with your Friends

6 maart: Diamond Hands: To the Moon

6 maart: Rage Quit Bundle – Hell stuck & Diamond Hands

7 maart: New Star GP

7 maart: Become the Wild

7 maart: Astro Duel II

7 maart: Eldgear

7 maart: Chip and Charge

7 maart: Drone Racer – Fly Stunt Simulator

7 maart: Matches Puzzle – Classic Logic Arcade

7 maart: Top Racer Collection

7 maart: TV Studio Story

8 maart: Unicorn Overlord – Monarch Edition

8 maart: Date Journal

8 maart: Paw Patrol Grand Prix – Complete Edition

8 maart: Bang-On Balls: Chronicles Deluxe Edition

8 maart: Stolen Realm

8 maart: Warhammer 40,000: Dakka Squadron FLYBOYZ Edition

8 maart: Ancient Weapon Holly

8 maart: Bubble Fresh Fruits

8 maart: Xatrom Command

8 maart: Toon Roads – Race and Drift

8 maart: Lumberhill + It came from space and ate our brains

8 maart: Flame Keeper + Space Cows

8 maart: Little Racer + Red Wings American Aces

8 maart: Car Racing Ice – Classic

8 maart: Buggy Off-Road Racing

8 maart: Gunsmith Workshop SImulator

9 maart: Cat Survivors

10 maart: Bad Cat Sam Simulator

