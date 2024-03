Chrysolite komt naar de Nintendo Switch

Deze zomer is het weer tijd voor een nieuwe metroidvania!

Vandaag heeft ontwikkelaar José Manuel Conesa Hernández samen met uitgever Firenut Games aangekondigd dat Chrysolite naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel een exacte releasedatum momenteel nog ontbreekt, is het al wel duidelijk dat de indiegame ergens deze zomer zal verschijnen. Daarbij zullen we ook nog op de prijs en bestandsgrootte van de Switch-versie moeten wachten. Wel is er al een trailer met de wereld gedeeld, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken.

Chrysolite is een actie-avonturenspel waarin je in de huid kruipt van een jonge dief. In deze metroidvania krijg jij de taak om gevaarlijke ruïnes van een ooit welvarend koninkrijk te verkennen. Zoals je misschien al wel verwacht neem je het op tegen groepen monsters en probeer je uitdagende platformsecties te overwinnen. Verder bevat deze titel een intrigerend verhaal, eenvoudige gameplay en prachtig handgetekende illustraties. Gaat het jou lukken om het geheim, wat op de bodem van ruïnes ligt, te ontdekken?