Nieuwe LEGO-onthulling voor MAR10-dag!

Letterlijk voor MAR10-dag, want volgens LEGO moeten we 9 maart in de gaten houden.

Sinds 2020 kunnen we genieten van de Super Mario samenwerking tussen LEGO en Nintendo. Inmiddels verschijnen er met regelmaat nieuwe LEGO-sets waarmee je onder meer je eigen levels kunt bouwen. Een speciale onthulling voor 10 maart, ook wel bekend als MAR10-dag, kon daarom eigenlijk niet uitblijven. En LEGO heeft aangekondigd dit op 9 maart te zullen doen!

‘Something is coming’ luidt de titel van de video waarin LEGO hun aankondiging doet. ‘Mario-dag komt eraan, en het ziet ernaar uit dat er meer onderweg is’, aldus de beschrijving. Veelbelovend dus! Het YouTube-kanaal waar de onthulling op verscheen is internationaal. Hoewel waarschijnlijk is dat voor ons ook 9 maart ‘de dag’ is, hangt dat ook af van het tijdstip waarop LEGO hun verrassing deelt.

De 5-seconden durende aankondigingsvideo geeft verder weinig details weg, maar gelukkig kunnen we lekker speculeren! Wat denk, of hoop, je te zien als LEGO hun nieuws onthult? Laat het ons weten in de comments.