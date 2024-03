Aanstaande zondag kan jij Mario ontmoeten in Leidschendam!

De meet & greet vindt plaats in de Westfield Mall of the Netherlands!

Super Mario-fans weten ongetwijfeld wel dat zondag 10 maart een hele speciale dag is, want dat is het namelijk MAR10-dag! Buiten de LEGO-onthulling een dag eerder om, zal er in de Westfield Mall of the Netherlands op 10 maart een meet & greet plaatsvinden. Nintendo heeft deze samen met Media Markt Leidschendam georganiseerd in het gigantische winkelcentrum. Dus mocht jij ooit al op de foto willen gaan met de enige echte Mario, dan is dit je kans! Onze geliefde loodgieter zal tussen 13:00 en 17:00 uur aanwezig zijn bij de winkelketen.

Ben jij van plan om aanstaande zondag eindelijk Mario te ontmoeten? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!