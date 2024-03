Capcom komt met een dubbel digitaal event

Zoveel te tonen dat het gesplitst wordt over 2 dagen?

Capcom heeft aangekondigd met een tweedaags digitaal event te komen om hun nieuwste titels te presenteren. En ze hebben schijnbaar zoveel te showen, dat ze het event in tweeën hebben gesplitst, leren we van Nintendo Everything.

Het eerste deel van Capcom Highlights is in de nacht van 7 op 8 maart om 0:00 uur. Dit zal volledig in het teken staan van Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en langverwachte RPG-sequel Dragon’s Dogma 2. Het tweede deel is voor Nintendo-fans interessanter. Hier wordt namelijk meer getoond van Monster Hunter Stories; de 3DS-game die onlangs is aangekondigd voor de Switch. Deze video moet uitgezonden worden in de nacht van 11 op 12 maart om 0:00 uur.

De video’s moeten tussen de 15 en 20 minuten worden en zijn te zien op het Youtube-kanaal van Capcom. Mocht je het interessant vinden, dan kun je ook nog nieuws verwachten over Street Fighter 6, Exoprimal en Monster Hunter Now; hoewel die games natuurlijk niet naar de Switch komen.

Ga jij deze shows kijken? Wat hoop jij verder te zien? Laat het weten in de comments!