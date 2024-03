Krijgen we op MAR10-dag nieuws over twee aankomende Switch-spellen?

Volgens Pyoro in ieder geval wel en hier lees je om welke spellen het gaat!

Sinds de aankondigingen van Paper Mario: The Thousand Year Door en Luigi’s Mansion 2 HD blijft het nieuws rondom die spellen erg stil. Het enige wat we namelijk van beide games weten is dat ze ergens in 2024 zouden moeten verschijnen. Echter lijkt het erop dat we binnenkort meer informatie over de titels krijgen. Volgens Pyoro maken we op MAR10-dag namelijk kennis met de releasedata van deze twee heruitgaven. Uiteraard moeten we niet vergeten dat het hier om een gerucht gaat. Ondanks dat zou het natuurlijk wel de perfecte dag zijn om wat over Paper Mario: The Thousand Year Door en Luigi’s Mansion 2 HD te vertellen. Of we op 10 maart daadwerkelijk nieuws krijgen over deze games, horen we aanstaande zondag.