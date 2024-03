Nintendo viert MAR10 Day. Lees snel verder op welke manieren.

Het mag geen verrassing zijn dat Nintendo ook genoeg aandacht besteed aan MAR10 Day. We schreven eerder al over een aantal bedrijven die speciale acties hebben rondom Mario. Nu biedt Nintendo zelf een aantal voordelen aan waar je vanaf donderdag van gebruik kunt maken!

Drie plekken om te bezoeken

Allereerst is er in de Nintendo eShop een leuke actie. Bij aankoop van een deelnemende (Mario)game krijg je 10 procent aan gouden punten terug. De games die meedoen aan de actie zie je in onderstaande afbeelding. Je hebt tussen 7 maart en 24 maart de tijd om te beslissen of je één van deze games aan je collectie wilt toevoegen. Hopelijk zit er nog eentje tussen!

De tweede plek om naartoe te gaan is de My Nintendo Store. Deze webwinkel is van Nintendo zelf en heeft de afgelopen tijd flink wat fijne verbeteringen gehad. Hierdoor zijn de verzendkosten niet meer zo hoog als voorheen en misschien nog wel belangrijker; de My Nintendo Store heeft soms hele toffe aanbiedingen. Tussen 7 maart en 7 april zijn er volgens de Nintendo website allerlei kortingen op Mario-games en -merchandise. Het is nog niet duidelijk om welke aanbiedingen het zal gaan, afgezien van een flinke prijsdaling van de LEGO-set: De Machtige Bowser.

Tot slot kunnen leden van Nintendo Switch Online in maart veel extra beloningen verwachten. Zo zullen er profielafbeeldingsstukjes van verschillende Mario-games te verkrijgen zijn en komen er missies om platina punten te verdienen. Deze missies zullen uiteraard draaien om Mario.

Zin in MAR10 Day?