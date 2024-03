[Review] Berserk Boy – een hommage aan klassieke Mega Man

De retro stijl platformer Berserk Boy verschijnt eindelijk en wij hebben hem al uitgebreid voor jullie getest.

Het heeft even mogen duren, maar Berserk Boy is bijna beschikbaar voor de Nintendo Switch en Steam. Wij hebben deze indie al mogen testen en delen daarom graag ons oordeel. Is het een goede platformer of kun je het spel beter links laten liggen.

Berserk Boy is een side scrolling platformer met duidelijke invloeden van onder andere Mega Man. De game speelt zich af in een verre toekomst waar een wetenschapper, Dr. Genos mysterieuze krachten wil gebruiken om de mensheid te besturen. Dankzij de krachten van de verschillende Berserk Orbs en zijn leger aan Dark Energy onderdanen is er weinig wat hem nog kan tegenhouden. Dat behalve The Resistance en de onverwachte held Kei. Het is op zich een redelijk verhaal, maar heel erg in de basis verteld. Er zit weinig diepgang in waardoor het je het spel zeker niet voor het verhaal moet gaan spelen.

Jij speelt dus als Kei, een normaal mens, tot hij in aanraking komt met één van de Berserk Orbs. Hij fuseert er mee samen waardoor die krachten krijgt en toepasselijk Berserk Boy wordt. Naarmate het spel vordert krijg je meer krachten die steeds weer andere mogelijkheden bieden. Zo kun je naar andere gebieden komen, ook in eerdere levels.

Het verhaal en de gameplay wordt ondersteund door een geweldige pixelart stijl die enorm kleurrijk is en goed tot leven komt tijdens het spelen. Of het nu door aanval animaties is of de omgevingen. Het is een prachtige game, zeker voor liefhebbers van de retro vibes en stijl. Ook qua muziek zit Berserk Boy goed. De muziek van de componist van onder anderen Sonic Mania.

Snelle en soepele gameplay

Berserk Boy laat je als een malle door levels razen, dit door een erg fijne besturing. Hoewel het in het begin zeker wel wennen was om niet de verkeerde knoppen te gebruiken om combo’s te maken, leert het spel snel. De besturing is namelijk niet echt ingewikkeld. Ook al heb je vijf verschillende krachten die je vrij kunt spelen met net een iets andere werking. Zo kun je bijvoorbeeld een tweede keer springen bij de één terwijl de ander weer kan vliegen. De ander is juist weer beter om aan te vallen. Zo heb ik het meeste gespeeld met de eerste kracht omdat ik die erg fijn vond tegen de vijanden.

Wanneer je eenmaal gevoel krijgt voor het wisselen tussen krachten en je wat van je krachten hebt geüpgraded, krijg je opeens de mogelijkheid om jezelf uit te dagen om hele gave dingen te doen. Zo kon ik bijna oneindig in de lucht blijven door goede combinaties te maken. Zeker in de latere levels is het handig om wat meer skill te hebben, aangezien je regelmatig lange stukken krijgt waar je aan één stuk moet doorlopen of anders dood gaat. Soms kan de kleinste fout in besturing al een dood tot gevolg hebben. Wel een voordeel, je hebt geen beperkt aantal levens. Alleen je score wordt minder voor iedere dood.

Berserk Boy is zeker in het begin voor upgrades best wel hard voor de spelers. Je zal namelijk best snel dood gaan. Niet alleen heb je niet heel veel levens, ook krijg je best veel schade van vijanden. Het helpt ook niet dat het vallen in de afgrond of geraakt worden door sommige wereldelementen zorgen voor een directe dood.

Herspeelbaarheid is redelijk

De game geeft je verschillende redenen om levels opnieuw te spelen. Zo kun je levels niet in één keer op 100% behalen, maar heb je vaak andere krachten nodig om in bepaalde gebieden te komen. Hier zitten dan nog medailles die je kunt verzamelen en resistance leden die je kunt redden. Wanneer je een level 100% hebt gehaald speel je een ex-level vrij. Dit zijn speed run levels waarin je zo snel mogelijk naar het einde moet komen. Onderweg heb je geen checkpoints dus als je dood gaat begin je opnieuw. Het zijn écht nieuwe levels dus het is niet alsof je het normale level moet spelen met een hogere snelheid.

Daarnaast heeft ieder level nog een scoretelling. Hier krijg je afhankelijk van je punten en je aantal keer dat je bent doodgegaan een score toegewezen. Zelf heb ik alleen scores vanaf C tot en met S gezien. Er zit een redelijke uitdaging om overal een S-rank te krijgen, aangezien ik die alleen heb gekregen met nul keer dood te gaan.

Niet alles is even duidelijk

Helaas zijn niet altijd alle onderdelen even duidelijk. Zoals in het begin wanneer je duidelijk een pad ziet wordt er niet aangegeven dat je hier later terug moet komen, dus zat ik lang een route te zoeken. Maar ook in bijvoorbeeld de hub wereld kun je een flink gebied verkennen, alleen er is amper wat. Na een wereld mag je wat vijanden zoeken en verslaan, maar verder is er weinig te beleven. Je kunt wel praten met mensen, maar echt iets toevoegen doet het niet.

Ook zie je niet echt waarvoor je dus bijvoorbeeld de medailles verzamelt. Kai zegt iedere keer dat je er één oppakt dat het belangrijk is, maar je ziet er niets substantieels van terug. Of bepaalde levels waar je blijkbaar ergens kunt graven wat niet duidelijk in beeld te zien is.

Conclusie

Berserk Boy is een uitstekende indie die voor iets minder dan twintig euro te koop is. De gameplay voelt erg soepel en precies aan. Zeker in het begin is er de nodige uitdaging om de input van knoppen precies goed te krijgen. Zeker doordat alle powers wel uniek aanvoelen. Het is bovendien geen enorm lange game, maar biedt wel redelijk wat reden om terug te keren naar het spel voor de completionists.

+ Prachtige kleurrijke pixel graphics

+ Snelle en precieze gameplay

+ Reden om terug te keren naar levels – Verhaal is wat oppervlakkig

– Bepaalde onderdelen zijn niet altijd even duidelijk

.

DN-Score: 8,5