Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed bevestigd voor de Switch

Game Informer deelt de nieuwste updates.

Hoewel de Teenage Mutant Ninja Turtles al sinds 1984 New York beschermen tegen het kwaad, verschijnen ze nog regelmatig in de media. Zo kwam vorig jaar de animatiefilm Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem uit. In deze film proberen de welbekende schildpadden heldendaden te verrichten in de hoop geaccepteerd te worden als normale tieners. Een maand na de première werd al aangekondigd dat er naar aanleiding van de film ook een game zou komen. Game Informer heeft daar nu exclusieve updates over!

De nieuwe game heet Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed en gaat verder waar de Mutant Mayhem-film eindigde. In de game vecht je tegen kwaadaardige mutanten met de vier schildpadden, die ieder hun eigen vechtstijl hebben. Lokale co-op zal onderdeel uitmaken van deze game die we tegen het einde van dit jaar kunnen verwachten. In de wereld van Mutants Unleashed zul je veel bekende gezichten tegenkomen en qua humor zal de toon van de film worden aangehouden.

Op het moment van schrijven is er weinig beeldmateriaal van de game bekend buiten de beelden van Game Informer. Maar zodra er een trailer verschijnt, houden wij je op de hoogte!