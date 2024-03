The Legend of Heroes: Trails through Daybreak verschijnt 5 juli

Met een splinternieuwe trailer om alvast in de sfeer te komen!

Japanse ontwikkelaar Nihon Falcon brengt al sinds 2004 regelmatig ‘Trails’-games uit. Deze serie bestaat hoofdzakelijk uit RPG’s met tactische turn-based gevechten en veelgeprezen plotlijnen. Zoals we dat helaas vaker zien met Japanse RPG’s, duurt het alleen soms even voor we er in het Westen ook van kunnen genieten. Maar 5 juli is het zover voor Trails through Daybreak! Wat kan je van deze game verwachten? En is het ook interessant voor gamers die nog nooit een Trails-spel hebben aangeraakt?

Mocht je nou nooit eerder een Trails-game hebben gespeeld, schrijf Trails through Daybreak dan niet meteen af. Ondanks dat dit spel bij een langlopende serie hoort, is Trails through Daybreak het begin van een nieuwe plotlijn. Sommigen beschouwen deze game ook als het begin van de ’tweede helft’ van de Trails-serie: wees dus niet bang dat je midden in een verhaal valt. In Trails through Daybreak stap je in de schoenen van Van Arkride, de trotse eigenaar van Arkride Solutions Office. Dit bureau specialiseert zich in opdrachten die niet helemaal legitiem zijn, van detectivewerk tot premiejagen. Afhankelijk van jouw keuzes in het spel neigt Van meer naar chaos of orde, wat weer invloed heeft op je omgeving.

Wanneer je wordt meegesleept in een belangrijke zaak, komt alles op scherp te staan. En dat levert ook de nodige gevechten op. Trails through Daybreak heeft naast de klassieke turn-based gevechten ook de optie om real-time gevechten aan te knopen. Voor ieder wat wils dus! Zat jij al te wachten op deze release? Laat het ons weten in de comments.