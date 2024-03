Yuzu-maker schikt voor 2,4 miljoen dollar met Nintendo

Zowel Yuzu als Citra zijn nu uit de lucht.

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Nintendo een zaak aanspant tegen Tropic Haze, de ontwikkelaars van Yuzu. Yuzu is een Nintendo Switch-emulator, waarvan Nintendo claimt dat het piraterij faciliteert. Als voorbeeld voor schade die is geleden gaf Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Daar waren al een miljoen illegale downloads van voor de release waarbij verwezen werd naar Yuzu.

Inmiddels is er een nieuwe update in deze saga. Er is razendsnel een overeenkomst gemaakt met verstrekkende gevolgen voor de emulator. En dat slechts één dag nadat de maker een advocaat had ingehuurd. In de joint motion staat dat Tropic Haze 2,4 miljoen dollar zal betalen aan Nintendo en de emulator offline haalt. Daarnaast worden de rechten op yuzu-emu.org overgedragen aan Nintendo en mag Tropic Haze niet meer werken aan Yuzu, Yuzu hosten of de code verspreiden. Echter heeft het niet alleen gevolgen voor Yuzu, maar ook voor de Nintendo 3DS-emulator Citra waar de Yuzu-makers achter zitten. Citra is net als Yuzu per direct offline gehaald en niet meer te downloaden.