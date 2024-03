Bekijk hier de hoogtepunten van de Nintendo European Championships 2023 

Maak je klaar voor onder andere coole gameplaybeelden!

In oktober 2023 werden de European Championships van Nintendo gehouden. Misschien ben jij wel bij de kampioenschappen geweest of heb je alles gevolgd via het internet. Mocht je helaas alles gemist hebben, wees dan niet getreurd! Zojuist heeft Nintendo Nederland namelijk een aantal hoogtepunten van de European Championships op haar YouTube-kanaal gedeeld. In de korte video, die je onderaan dit artikel kunt bekijken, zijn onder andere gespannen hoofden van gamers te zien en uiteraard mag ook wat gameplay niet ontbreken.

Het zal ongetwijfeld nog wel even duren totdat de kampioenschappen opnieuw gehouden worden in Europa, maar over een maandje staan de World Championships van Splatoon 3 en Mario Kart 8 Deluxe alweer voor ons klaar. Vorige maand werden de releasedata van 13 en 14 april al bekendgemaakt, maar nu zijn onder andere ook de spelregels duidelijk. Mocht je die willen lezen, klik dan hier.