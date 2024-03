Princess Peach: Showtime! krijgt 2 nieuwe video’s

De release staat gepland voor 22 maart 2024.

Nu we steeds dichterbij de release komen van Princess Peach: Showtime! draait de marketingmachine van Nintendo weer hard. Dit keer komt de game-gigant met 2 nieuwe advertenties waar gameplay in getoond wordt. En hoewel de video’s staan op de Nintendo-Youtube van Azië, kunnen wij natuurlijk ook van die beelden genieten (dankjewel Nintendo Life!).

Princess Peach: Showtime! moet vanaf 22 maart 2024 in de winkels liggen. In de game speel je als Princess Peach die een theater moet redden van een nieuwe slechterik. Dit doet ze door zich onder andere te verkleden als detective om mysteries op te lossen; of als Ninja om vijanden ‘sneaky’ te lijf te gaan.

Ben jij van plan deze game in huis te halen? Laat het weten in de comments!