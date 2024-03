[Review] Pocket Card Jockey: Ride On! – Kaarten met paarden

Is de combinatie van patience met paardenraces een succes?

De naam Game Freak zal vast bij een groot deel een belletje doen rinkelen. Het is namelijk de maker van Pokemon, echter dat is niet het enige wat ze maken. Een bekend voorbeeld daarvan is Pocket Card Jockey. Deze verscheen oorspronkelijk voor de Nintendo 3DS, maar is na de sluiting van de Nintendo eShop op dat apparaat niet meer te koop. Vorig jaar verscheen er een geheel opgepoetste versie met verbeterde graphics en wat nog meer op Apple Arcade onder de naam Pocket Card Jockey: Ride On!. Eindelijk weer een manier om te genieten van deze knettergekke paardengame. Maar wat nog mooier is, er is sinds 21 februari 2024 een Switch-versie te koop van Ride On!. Of de game nog steeds zo leuk is als vroeger? Dat lees je in onze review.

Patience + paardenraces

Voor wie nog niet bekend is met Pocket Card Jockey volgt er een korte uitleg. Als jockey race je op een paard in lastige paardenraces. Waar je zou verwachten dat je het paard bestuurt, hangt het grootste deel van het resultaat af van hoe je patience speelt. Ja, serieus het kaartspel patience is de sleutel tot succes. Van de start van de race tot de laatste bocht zie je jouw paard rennen over de baan en moet jij op vaste momenten patience spelen. Daarnaast moet je na elk potje kaarten de verdere koers van jouw paard bepalen. Pas bij de laatste bocht krijg je de controle over jouw paard en moet je hem naar finish zien te loodsen.

Hoewel het simpel klinkt, is het lastiger dan je denkt. Vooral de potjes patience kunnen je hersens kraken. Het is de bedoeling dat je alle kaarten wegspeelt binnen de tijd. Hoe sneller, hoe beter, want dan krijg je meer Unity Power en is je paard blij. Lukt het niet dan daalt het humeur van je paard en stijgt je Unity Power niet voldoende, wat vaak wel nodig is om als eerste de eindstreep te behalen. Daarnaast heb je tijdens de momenten dat je jouw paard kan positioneren op de map de mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad van het volgende potje patience te beïnvloeden.

Door touchscreenbesturing te gebruiken in plaats van de knoppen heb je de mogelijkheid om net wat sneller te reageren tijdens patience. Naar mijn mening is dat ook noodzakelijk als je de lastigere potjes vliegensvlug wilt oplossen. Alleen ja, dat kan niet in de tv-modus. Daarvoor moet je wel handheldstijl spelen. Daaruit volgt onmiddellijk dat ik deze game voornamelijk voor handheldstijl geschikt vind en ook voor korte speelperiodes. Het is ideaal om even tussendoor een race te doen en dan weer verder te gaan met wat je ook wil doen die dag. Het vult die korte momenten perfect met heerlijke gameplay.

Huh?! Wat doet dat paard nou?

Bovendien eindigt het niet bij de heerlijke gameplay. Het spel start namelijk met een doldwaas verhaal. Je bent door een paard doodgetrapt en wordt weer tot leven gewekt. Maar niet zonder een voorwaarde: je moet de beste jockey worden en je droom waarmaken. Of dat gaat lukken hangt allemaal van je geluk af, want deze game draait niet alleen om jouw kwaliteiten. De geluksfactor is nogal aanwezig. Soms denk je goed te zijn begonnen met het wegleggen van de kaarten, maar blijkt later opeens dat je het beter anders had kunnen aanpakken. Een weg terug is er daarentegen niet meer. Het is dan hopen dat je het potje nog kan redden en anders door naar de volgende race, of paard.

Je racet niet altijd maar op hetzelfde paard. Een onderdeel van de game is het krijgen van nieuwe paarden door paarden te kruisen. In de eerste levensjaren ontwikkelt een paard zich nog, maar op een gegeven moment is het tijd om met pensioen te gaan. Hij gaat dan rechtstreeks naar de boerderij en is dan klaar om te zorgen voor nageslacht. Het geeft net dat beetje extra om meer te kunnen doen dan alleen racen.

Conclusie

Voor €15,00 bied Pocket Card Jockey: Ride On! een heerlijke gameplayloop. Het is verslavend en stimuleert je om steeds nog een race extra te doen. De combinatie van patience met paardenraces is een schot in de roos. De knoppenbesturing mag dan niet optimaal zijn, maar het bederft de pret zeker niet. Met besturing via het touchscreen is het de beste manier om deze game te ervaren, zelfs als het geluk wat tegen zit. Mocht je eerst zelf willen testen of het wat is, download dan snel de demo in de Nintendo eShop!

+ Verslavend

+ Een idiote combinatie die verrassend goed werkt

+ Ideaal voor korte speelsessies

+ Het kruisen van paarden – Knoppenbesturing is niet optimaal

– Geluk is een soms té grote factor



DN-score: 8,2