Akatori komt naar de Nintendo Switch

Een nieuwe metroidvania is onderweg

Fans van metroidvania-spellen kunnen uitkijken naar een nieuwe game op de Nintendo Switch. HypeTrain Digital heeft samen met Code Wakers laten weten dat de game Akatori naar Switch zal komen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de game naar Nintendo’s hybride console komt.

Akatori is een metroidvania waarin je de rol op je neemt van Mako, die vechtend en springend verschillende rijken in verschillende tijdperken zal gaan verkennen. Een mysterieuze rode vogel heeft haar bovendien voorzien van een staf welke kan veranderen en erg nuttig kan zijn tijdens het avontuur. Zo kan de staf functioneren als een wapen om vijanden te verpletteren of een hulpmiddel om te navigeren en elke hoek van de plaatsen die je bezoekt te verkennen. Een eerste trailer van de game is hieronder te bekijken.

Is Akatori voor jou een game om in de gaten te houden? Laat het ons hieronder weten!