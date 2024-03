Launch trailer Snufkin: Melody of Moominvalley

Help de natuur herstellen in dit verhaal gedreven muzikale avontuur!

Snufkin: Melody of Moominvalley is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. Om de release van dit muzikale avontuur te vieren hebben Raw Fury en Hyper Games een launch trailer online gezet. Hier worden de beste kanten van de game nog eens even goed in het zonnetje gezet. Je kunt hem hieronder bekijken.

Snufkin: Meldoy of Mooninvalley is een verhaal gedreven muzikaal avontuur gebaseerd op de wereld van de Moemins. In de game speel je als Snufkin (Nederlandse naam: Snuisterik) waarbij je hem helpt de vallei te herstellen door de vreemde en excentrieke inwoners van de vallei te helpen. Er zijn namelijk verschillende lelijke parken verschenen in de vallei, die de harmonie van het landschap verstoren. Jij zult politieagenten moeten afleiden, borden weghalen en standbeelden omvergooien terwijl je probeert de natuur te herstellen. Het belooft een prachtig getekend avontuur te worden met puzzels, stealth en veel muziek!