Princess Peach: Showtime! krijgt overzichtstrailer en demoversie

Het spel verschijnt pas op 22 maart, maar we kunnen nu al van de game proeven!

Gisteren werden er maar liefst twee reclamespotjes van Princess Peach: Showtime! met de wereld gedeeld. Mocht je die graag willen zien, maar helaas gemist hebben, klik dan hier om ze in ons artikel te bekijken. Als je dacht dat het bij die korte video’s bleef, dan heb je het mis! Deze ochtend is er namelijk een overzichtstrailer van de game online gezet met prinses Peach in de hoofdrol. Daarbij hebben we nog nóg meer nieuws rondom Princess Peach: Showtime!, want er is vanaf nu namelijk een gratis demoversie beschikbaar. Als je alvast met deze titel aan de slag wilt gaan, hoef je alleen maar naar de productpagina van het spel te gaan en daar de demo te downloaden.

In Princess Peach: Showtime! staat prinses Peach weer in de schijnwerpers! Peach en haar vrienden gaan in dit actie-avonturenspel namelijk naar het Sprankeltheater. Het is de bedoeling dat ze hier met z’n alle een voorstelling gaan bekijken, maar Grape en haar Zure Tros stelen uiteindelijk de show. Het optreden, wat dus perfect had moeten zijn, is nu veranderd in een compleet drama. Gaat het jou lukken om samen met prinses Peach, door in verschillende rollen te kruipen, de voorstelling te redden?

Wil je graag de overzichtstrailer bekijken? Dan staat deze hieronder voor jou klaar!

Ren jij direct naar de Nintendo eShop om de demo van Princess Peach: Showtime! te downloaden? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!