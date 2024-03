Psychologische horror Dark Days krijgt Switch versie

En daar hoeven we niet eens lang op te wachten!

Parallel Studio heeft aangekondigd dat het zijn psychologische horror game, Dark Days, naar de Switch brengt. Liefhebbers van het genre hoeven niet eens lang te wachten, want hij verschijnt op 8 maart. De game is een remaster van het origineel, een VR project voor Oculus Go. Benieuwd geworden? Hieronder kun je de release trailer bekijken.

Dark Days is het eerste project van Parallel Studio, van het team achter “White Night en “Under The Waves.” Geïnspireerd door o.a. Twin Peaks en The X-Files geeft de game je een verhalende ervaring die zo’n 4 uur duurt. In die tijd zul je vele puzzels moeten oplossen, jezelf behoeden voor vele jumpscares en de beste van twee eindes moeten zien te vinden. Jij speelt als Jade, een schrijver die verdwaalt in de Amerikaanse woestijn. Al snel blijk je vast te zitten in een vreemd bovennatuurlijk verschijnsel. Weet jij de verontrustende waarheid te vinden?