Vanaf vandaag op Netflix: Pokémon Horizons: De Serie

Vanaf vandaag kunnen wij afleveringen zien van Pokémon Horizons: De serie op Netflix.

Pokémon’s nieuwe generatie anime is vanaf vandaag te zien op Netflix. Na ons afscheid van Ash Ketchum in het afgelopen jaar is er een compleet nieuw avontuur op komst. In Pokémon Horizons: De Serie worden Liko en Roy gevolgt deze trainers en hun Sprigatito en Fuecoco gaan de wereld verkennen met hun eigen doelen. Zo heeft Liko een geheimzinnige ketting en Roy wilt de geheimen van kde mysterieuze Ancient Poké Ball ontdekken. Tijdens hun reizen ontmoeten ze vrienden als Friede en Kapitein Pikachu.

Het verhaal begint wanneer Liko aankomt op de Indigo Academy waar ze haar Sprigatito ontvangt. Met haar partner gaat ze op pad, maar al snel komt er een vijandige groep, de Explorers, op haar af om de ketting te stelen. Gelukkig komt Friede en de Rising Volt Tacklers haar te hulp. Ondertussen droomt Roy ervan om Pokémon Trainer te worden. Hij is zich echter niet bewust van het geheim dat verborgen zit in de Ancient Poké Ball die hij bij zich draagt. Dankzij Japan weten we dat hun avontuur vol gaat zitten met bijzondere Pokémon ervaringen. Zo zal er een Shiny Rayquaza verschijnen, maar ook zal Terapagos een opwachting maken.

Op dit moment zijn de eerste 12 afleveringen te zien op de streamingdienst.