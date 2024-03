Yoshi-ontwikkelaar Good-Feel lijkt ontwikkelaar van Princess Peach: Showtime!

We hebben een goed gevoel dat dit de ontwikkelaar wordt

Zoals je eerder vandaag al kon lezen is er een demo in de eShop verschenen voor de aankomende Switch-game Princess Peach: Showtime! Uiteraard zijn er mensen in de code van deze demo gedoken om geheime informatie te ontdekken over de game. Dit lijkt ze ook te zijn gelukt, zo is er ontdekt wie de ontwikkelaar achter de game is. Het gaat om niemand minder dan Good-Feel de ontwikkelaar van Yoshi’s Whoolly World en Yoshi’s Crafted World.

Dataminer Luigiblood heeft dit ontdekt via de speciale code PJ037. Deze codenaam heeft dezelfde naamconventies als Good-Feel’s vorige games: Yoshi’s Crafted World (PJ033) en Kirby’s Extra Epic Yarn (PJ040).

Princess Peach Showtime's codename is PJ037. Proves that it is actually made by Good-Feel. (All their other games have codenames like this.) — Yakumono (@LuigiBlood) March 7, 2024

Volgens de dataminer zou de nummering van de game erop wijze dat de game in ontwikkeling is sinds 2019. De code valt dan tussen de twee games in die hierboven zijn genoemd. Er is op dit moment nog niks door Nintendo zelf bevestigd. Dit zullen we waarschijnlijk op 22 maart pas te weten komen wanneer de game uitkomt.

Heb jij de demo al gespeeld? En denk jij dat Good-Feel de game heeft ontwikkeld? Laat het weten in de reacties!