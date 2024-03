Akira Toriyama overleden op 68-jarige leeftijd

De Dragon Ball-bedenker heeft ook veel gedaan voor gaming.

Dragon Ball-bedenker en legendarische Mangaka Akaira Toriyama is overleden op 68-jarige leeftijd. Dit heeft het officiële Dragon Ball-account op Twitter/X laten weten:

We kennen Akira Toriyama vooral als de bedenker van Dragon Ball, maar hij heeft ook een behoorlijke indruk achtergelaten op de gamingindustrie. Zo is hij verantwoordelijk voor het uiterlijk van de Dragon Quest-games en komen de character designs van Chrono Trigger ook van zijn hand. Later ging hij aan de slag bij Mistwalker waar hij designs heeft gemaakt voor Blue Dragon, waar 2 titels van op de Nintendo DS zijn verschenen.

Akira Toriyama is overleden aan een acute hersenbloeding op 68-jarige leeftijd. Zijn familie heeft hem in besloten kring begraven en wenst tijdens deze moeilijke tijd met rust gelaten te worden. We wensen hen veel sterkte. Akira Toriyama heeft voor velen een belangrijke rol gespeeld in hun kinder/tiener-jaren en hij zal gemist worden.