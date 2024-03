Mijnenveger-geïnspireerde Let’s! Revolution! komt naar de Switch

Vanaf 11 april werp je (hopelijk) de kwaadaardige koning omver.

Na een succesvolle pc-release arriveert roguelite puzzelgame Let’s! Revolution! ook op de Switch 11 april. Deze game hanteert de uitgangspunten van decenniaoude computerklassieker mijnenveger. Maar zoals je in de trailer kunt zien, heeft animatiestudio BUCK dit concept duidelijk de toekomst in getild. Lees hier meer over deze moderne klassieker.

Je missie in Let’s! Revolution! is kort maar krachtig. Red het land Beebom van hun laffe, narcistische koning! Maar uiteraard moet je daarvoor eerst bij hem komen. Dat doe je door je weg te vinden door de vele doolhoven die er zijn. En dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Buit jij de mijnenveger-tactieken uit en beweeg je met de ninja in het geheim langs alle bewaking? Of speel je een vechter die zich de vijand confronteert in turn-based gevechten? Doordat er zes speelbare personages zijn, met ieder unieke eigenschappen, is er veel variatie mogelijk.

Dit kleurrijke puzzelspel is voor iedereen bedoeld: of je je nou wilt vastbijten in een van de vijf new game+ levels of liever op easy mode geniet. Wat vind jij van de trailer? Laat het ons weten in de comments!