Siugnas-trailer voor SaGa Emerald Beyond

Ontmoet Siugnas en de gang!

De releasedatum van de nieuwste SaGa-game komt steeds dichterbij: 25 april is het zover! Daarom krijgen we nu steeds meer informatie over de zes personages die de hoofdrol spelen in dit verhaal. Een maand geleden kregen we de kans om politieduo Bonnie & Formina te ontmoeten. En nu is het de beurt aan de vampierenkoning Siugnas, die zijn dood niet zo serieus neemt. Samen met zijn zes compagnons gaat hij even verhaal halen bij het figuur dat zijn troon heeft gestolen. Een trailer met weer een hele andere sfeer dan die van Bonnie & Formina!

SaGa is een RPG-serie van het legendarische Square Enix die eigenlijk al begon in 1989. Maar geen zorgen: je kunt ook gewoon met Emerald Beyond beginnen. In deze nieuwste game speel je zes personages uit verschillende werelden, die onverwachts met elkaar verbonden blijken te zijn. De personages die je speelt en de keuzes die je maakt, hebben invloed op de loop van het verhaal. Genoeg te ontdekken dus! En uiteraard horen daar ook de klassieke SaGa turn-based gevechten bij.

Inmiddels hebben al vijf van de hoofdpersonen hun eigen trailer op het YouTubekanaal van Square Enix. Wie is jouw favoriet? Laat het ons weten in de comments!