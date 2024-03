STAR WARS: Battlefront Classic Collection heeft nu een launch trailer

Een mooi voorproefje voor de release volgende week.

Tijdens de Nintendo Direct van vorige maart werd de heruitgave van de twee klassieke STAR WARS: Battlefront-games al aangekondigd. En sindsdien gaat het als een trein! Want naast deze nieuw verschenen trailer, komt de collectie 14 maart al uit. Waan jij je al weer terug in de 00’s bij het zien van deze beelden?

Het idee achter Star Wars: Battlefront is het naspelen van veldslagen (of eigenlijk ruimteslagen?) uit het iconische Star Wars-universum. Dit hoeft natuurlijk niet alleen als de ‘good guys’. Je kan bijvoorbeeld ook gewoon eens voor de dark side kiezen en aan de kant van het Galactisch Keizerrijk staan! De game bevat zowel een singleplayer campagne als lokale en online multiplayergevechten. Deze gevechten zijn speelbaar met wel 64 spelers tegelijk. Naast welbekende personages als Luke Skywalker, Anakin Skywalker en Darth Vader voegt deze collectie ook nieuwe personages en locaties toe. Denk hierbij aan Kit Fisto en Asajj Ventress, maar ook aan bonuslocaties zoals Jabba’s Palace, Bespin: Cloud City en Yavin 4: Arena.

Word jij nostalgisch bij het zien van deze trailer? Of is dit de eerste keer dat je de kans krijgt deze klassiekers te spelen? Laat het ons weten in de comments!