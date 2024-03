Toyota veranderd Pokémon Violets Miraidon in een motor prototype

Maar kan die ook rijden?

Medewerkers van Toyota hebben de legendarische Pokémon Miraidon tot leven gebracht in de vorm van een prototype motorvoertuig. Dit project van Toyota heeft veel nieuwsgierigheid van fans getrokken. Iedereen wilt weten hoe hard dit voertuig kan rijden. Het Miraidon project toont een life-size recreatie van de Pokémon compleet met oplichtende ogen en veel aandacht voor detail. Hoewel de motor er heel mooi uitziet is het op dit moment nog onduidelijk of hij ook bruikbaar is als voertuig.

Miraidon is de legendarische Pokémon waarmee jij als speler de Paldea regio verkent in Pokémon Violet. Aangezien de Pokémon de vorm van een motor heeft is hij perfect om in het echt na te maken. Het design van de motor lijkt sprekend op hoe Miraidon’s design uit de game. Hoewel de motor er prachtig uitziet heeft Toyota geen plannen om hem ook daadwerkelijk te verkopen. De straten onveilig maken met onze eigen motorische Pokémon zit er dus helaas niet in. Bekijk de foto’s hieronder: