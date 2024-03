Unicorn Overlord krijgt launch trailer

Vecht met alles wat je hebt in deze nieuwe tactische fantasy RPG.

Atlus en Vanillaware hebben de launch trailer online gezet voor Unicorn Overlord, hun nieuwe tactische fantasy RPG. Benieuwd wat de makers van 13 Sentinels: Aegis Rim en Odin Sphere nu weer bedacht hebben? De launch trailer geeft je een mooi beeld van wat de game te bieden heeft. Bekijk hem hieronder.

In Unicorn Overlord volg je kroonprins Alain van het koninkrijk Cornia. Een machtsstrijd leidde in dit land tot een alles verscheurende oorlog op het hele continent Fevrith. Aan Alain de schone taak in opstand te komen tegen de tirannie en zijn volk te bevrijden. In Unicorn Overlord wordt het tactische RPG-element gecombineerd met een enorme wereld om te ontdekken en een innovatief en interessant vechtsysteem. Verzamel eenheden, verricht heldendaden om aanzien te krijgen binnen de vijf naties en bouw een groots leger waarmee je de strijd aangaat. Van mensen, elfen, gigantische beesten en hemelse engelen, je zult iedereen nodig hebben om de vrede terug te brengen!