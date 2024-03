Zelda: Tears of the Kingdom en Super Mario Bros. Wonder genomineerd voor beste game tijdens de BAFTA”s

Neemt Nintendo dit keer weer een GOTY-award mee naar huis?

Op 11 april om 20:00 uur Nederlandse tijd vind de 20ste editie van de BAFTA”s (British Academy of Film and Television Arts) plaats. Op de website van deze awardshow zijn nu de nominaties onthuld. Dit jaar zijn Nintendo”s grootste games van vorig jaar: Super Mario Bros. Wonder en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zijn genomineerd in verschillende categorieën. Zelda Tears of the Kingdom is genomineerd in de categorieën: Best Game, Audio Achievement, Game Design, Music, Narrative en Technical Achievement. Super Mario Bros. Wonder is genomineerd in vier verschillende categorieën. Dit zijn: Best Game, Family, Animation en Multiplayer.

Nintendo”s blockbusters zullen het binnen deze categorieën moeten afleggen tegen games als: Balder’s Gate 3, Alan Wake 2 en Marvel’s Spider-Man 2. Denk jij dat Mario of Zelda van deze andere top games gaat winnen en nog een game of the year award in de wacht sleept? Laat het weten in de reacties!