LEGO kondigt Mario Kart-set aan

Moet in 2025 uitkomen.

Het was al bevestigd dat we voor MAR10-dag nieuwe LEGO-aankondigingen konden verwachten, maar het is nu officieel. LEGO komt met nieuwe Super Mario-sets. En hoewel er meerdere aankondigingen zijn gedaan, gaat de meeste aandacht toch wel naar de Mario Kart-set:

Zoals je ziet gaat het nog om een teaser en wordt er nog niet veel getoond. Wél wordt gezegd dat de set in 2025 uit moet komen. Ook wordt er de nadruk gelegd op de Mario-figurine, waardoor we kunnen aannemen dat het niet om een 18+-set gaat. Hoewel de NES-set ook kan samenwerken met de Mario-figurine, dus tijd zal het leren.

Daarnaast heeft LEGO nog meer aankondigingen gedaan, waaronder de Bowser Express Train-set en King Boo-spookhuis. Je kunt de hele presentatie hier bekijken:

Sta jij al klaar om je spaarvarken open te breken? Laat het weten in de comments!