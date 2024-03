[Special] Het 2024 Pokémon Utrecht Special Event was weer een succes

Pokémon Masters en fans van over de hele wereld verzamelden zich in Utrecht

Vorige week verzamelden zich weer Pokémon Masters van over de hele wereld. De Jaarbeurs in Utrecht werd namelijk weer de plek om punten voor het aankomende WK in Hawaï te verdienen. Het 2024 Pokémon Utrecht Special Event gaf spelers van Go, Scarlet & Violet en het TCG de kans om zich te bewijzen in verschillende leeftijdscategorieën.

Hoewel het Special Event een relatief klein toernooi is vergeleken met bijvoorbeeld het toernooi in Londen begin volgende maand, was de zaal van de Jaarbeurs afgeladen met mensen. Veelal Europeanen kwamen op dit evenement af, maar ook van buiten Europa heb ik spelers voorbij zien komen. Zo is een speler uit India zelfs eerste geworden in één van de divisies met Scarlet & Violet.

Wat zo bijzonder is bij het evenement is dat hoewel de gemoederen natuurlijk hoog op kunnen lopen de sfeer heel open en verwelkomend aanvoelt. Veel van de spelers doen vriendelijk tegen elkaar. Iedereen heeft wel op een manier duidelijk dat ze Pokémon leuk vinden en je ziet mensen van écht alle leeftijden. Van de jongste fans tot vaders en zelfs grootouders waren er enkele van te vinden. Het personeel wat helpt, de Pokémon Professors, zijn bovendien stuk voor stuk behulpzaam en vriendelijk. Al zijn ze natuurlijk ook wel streng, zelfs met de side-events waar ik later even op terugkom.

Natuurlijk kon je ook verschillende wedstrijden bekijken. Hoewel dat bij de meeste potjes niet mogelijk was omdat je dan de spelers zou storen, waren er drie verschillende podia. Voor alle drie de games was er een podium gebouwd waar uitgelichte wedstrijden op werden gespeeld. Deze werden voorzien van live commentaar en ook online getoond via live streams. Mocht je de gestreamde wedstrijden willen terugkijken dan kan dat hier. Ik heb hier een aantal wedstrijden gekeken en het is zeker aan te raden om dit eens te bekijken om zelf beter te worden mocht je daar interesse in hebben.

Resultaten, één Nederlandse winst

Tijdens het evenement heeft één Nederlandse speler de winst kunnen pakken. Owyn Kamerman heeft in de TCG Master-divisie de eerste plek behaald. Hiermee heeft hij 200 punten voor het WK bemachtigd. Om uitgenodigd te worden, heeft hij er 600 nodig. Sydney, de Nederlandse speler die tweede werd bij het WK in Yokohama, is in zijn divisie vijfde geworden. Sydney heeft echter door zijn tweede plek vorig jaar zijn plek voor het WK al bemachtigd. Wij hebben eerder een interview met hem gehad. Deze kun je hier terug lezen. De overige resultaten voor VGC en TCG kun je hier vinden.

Ook voor bezoek genoeg te doen

Bezoekers en spelers hadden ook zelf genoeg te doen tijdens het evenement. Zoals redelijk standaard is op zulke evenementen waren er natuurlijk verschillende stands waar je kaarten en merchandise kon kopen. Ook waren er verschillende side-events. Dit waren zowel on demand mogelijkheden. Hieronder viel bijvoorbeeld, pick-a-pack. Zodra er vier spelers zich hadden opgegeven kon het starten. Met pick-a-pack moeten spelers een deck maken van één pakje. Het lijkt enorm op de Ditto Draft die ik ook beschreef over het Paldean Fates-evenement. Ook kon je je opgeven voor uitgebreidere evenementen. Deze hadden beperkte plekken per dag en startten op specifieke tijden.

Wanneer je even écht wil ontspannen was dat mogelijk met verschillende relaxmomenten. Zo kon je op een moment meedoen aan yoga, je favoriete Pokémon tekenen of origami vouwen. Dus even niet bezig zijn met de competitie om je hoofd leeg te maken.

Tot slot kon je nog lekker ontspannen door verschillende games te spelen. Zowel bordspellen als Pokémon Monopoly en Pokémon Labyrinth. Maar ook spellen als console games van Pokémon Stadium op een N64 tot Battle Revolution op de Wii. Natuurlijk stonden Pokémon Scarlet & Violet er ook.