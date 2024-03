Berserk Boy gameplaybeelden gedeeld

Bekijk hier de eerste 26 minuten van Berserk Boy

Eerder deze week kwam de door Mega Man geïnspireerde 2D plaform- en actiegame Berserk Boy uit. Onze Jorden mocht de game reviewen en beloonde hem met een welverdiende 8,5. Hij was vooral te spreken over de precieze en soepele gameplay en de mate van replay value in de game. Mocht je toch nog niet zeker weten of Berserk Boy wat voor jou is, dan weet onderstaande video van Handheld Players je misschien te overtuigen. Zij hebben de eerste 26 minuten van de game gedeeld op hun YouTube-kanaal.

Berserk Boy is zoals eerder vermeld een 2D platform- en actiegame die is geinspireerd op mega Man. In de game moet je als Berserk Boy de aarde zien te redden van Dr Genos en zijn Dark Energy handlangers. Je ontdekt de stad New Hope City waarbinnen je door verschillende levels springt, slide en rent en ondertussen mogelijk geheime missies en collectiebles ontgrendelt. Bekijk de gameplaybeelden hieronder: